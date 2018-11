Mobiele camera’s betrapten 21 sluikstorters op half jaar tijd Rutger Lievens

27 november 2018

09u30 0 Aalst Op een half jaar tijd hebben de mobiele camera’s van de stad Aalst 21 sluikstorters kunnen betrappen. Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) zegt dat de camera’s een effectief instrument zijn om de overlast van sluikstorten aan te pakken en de leefbaarheid te verhogen. Toch is sluikstorten een dagdagelijks terugkerend fenomeen. “Er is ook een mentaliteitswijziging nodig”, zegt de burgemeester.

Een half jaar nadat de vast verplaatsbare camera’s voor de eerste maal werden ingezet, zijn er reeds 21 processen-verbaal voor sluikstorten uitgeschreven. Dat antwoord kreeg gemeenteraadslid Caroline De Meerleer (N-VA) op haar schriftelijke vraag aan burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). Door middel van beeldenanalyse zijn er 7 GAS inbreuken en 14 gerechtelijke inbreuken vastgesteld.

“De vast verplaatsbare camera’s zijn een effectief instrument om overlastfenomenen adequaat aan te pakken”, aldus De Meerleer. “Zwerfvuil, sluikstorten en hondenpoep zorgen voor de nodige frustraties in vele buurten. Door het inzetten van deze camera’s verhoogt de pakkans van de overtreders, wat bijgevolg de leefbaarheid in onze stad bevordert. “

5.760 uur

Begin september werden de 5 camera’s, waarvan de aankoop op de gemeenteraad van februari werd goedgekeurd, 5760 uur ingezet. 60% van de tijd kwamen de vast verplaatsbare camera’s in actie omwille van overlastfenomenen. Naast sluikstorten werden bijvoorbeeld ook vaststellingen inzake hondenpoep gedaan. 22% van het totaal aantal uren vervulden ze een functie in kader van de werking van de lokale recherche dienst en in 18% van de gevallen werden ze opgesteld voor het bewaken van de openbare orde. Tot op heden gebruikte de politie de camera’s hoofdzakelijk in Aalst zelf. “Het handhavingsbeleid werpt duidelijk zijn vruchten af en verdient in de toekomst zeker uitbreiding”, aldus nog Caroline De Meerleer. “Het bewijst ook ons gelijk in de investeringen die we doen op dit vlak, we gaan daar mee verder want het doel, een nette charmante stad, staat bovenaan ons lijstje. Het is ook een wijzigen van de mentaliteit van sommige inwoners”, voegt burgemeester D’Haese er nog aan toe.

Toch is sluikstorten daarmee niet uit de wereld geholpen en wachten sommige wijken op de komst van de camera’s. Onder hen het buurtcomité van Maal in Nieuwerkerken. “Toen de wijk Maal enkele maanden terug geplaagd werd door de sluikstorter die zwarte zakken achterliet, heeft schepen Ann Van den Steen op het CBS voorgesteld om deze verplaatsbare camera’s eens op Maal in te zetten. Wij weten niet hoe daarover beslist werd. Misschien stopt voor de burgemeester ‘een nette charmante stad’ aan de dorpsgrenzen en staan de deelgemeenten niet bovenaan hun lijstje?”, vragen ze zich in Maal af.