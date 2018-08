Misdaadreeks '13 Geboden' gaat in kerk van Terjoden in première Rutger Lievens

27 augustus 2018

21u40 1 Aalst Schoon volk in de kerk van Terjoden in Erembodegem. Die was maandagavond dan ook het decor van de avant-première van '13 Geboden', de nieuwe misdaadreeks op VTM. Een reeks die grotendeels opgenomen werd in Aalst.

"Aalst, het Hollywood aan de Dender", klonk het zwanzend tijdens de avant-première. Maar er is iets van aan, want '13 Geboden' is lang niet de eerste productie die voor de stad kiest. Er is natuurlijk 'Daens', en 'De Helaasheid Der Dingen'. En 'Niet Schieten' gaat binnenkort in première. In het recente verleden was Aalst ook het decor van onder meer Professor T en Witse.

Regisseur Maarten Moerkerke koos ook bewust voor Aalst als setting voor zijn '13 Geboden'. "Ik heb al vaak gefilmd in Antwerpen en Gent, maar ik wou eens iets anders", zegt hij. "En de stad aan de Dender, waar je nog heel wat oude fabrieken vindt, charmeerde. Het is een heel herkenbare Vlaamse stad. We hebben ook op heel herkenbare locaties gefilmd, zoals De Pupillen, waar we ons politiekantoor hadden. Ook het station en het woonzorgcentrum van Erembodegem zullen in de serie te zien zijn. Tijdens Carnaval Aalst zijn we wel eventjes uitgeweken naar Lede."

Schietlessen

Eén van de eerste scènes werd gefilmd op de Dekaply-site in Erembodegem, in een leegstaande loods. "Met ons Bijzonder Bijstandsteam hebben we daar een inval gedaan voor de serie", zegt Stitch, hoofd van het Bijzonder Bijstandsteam van de politie, wiens echte naam niet vermeld mag worden. "Het was de eerste operatie voor het hoofdpersonage, gespeeld door Marie Vinck, nadat ze terugkeerde na een ongeluk. Zij is bij ons een dagje komen trainen en we hebben de acteurs ook schietlessen gegeven."

Café Ajuin

Acteur Dirk Van Dijck woonde tijdens de opnames zelfs een half jaar in de Albert Liènartstraat, aan het station van Aalst. Café Ajuin werd zelfs zijn tijdelijke stamkroeg. "Met Bart, de baas van het café, had ik een goeie band", vertelt Van Dijck. "Het is een klein café aan het station. Eens je geacclimatiseerd bent, begin je de mensen er te kennen. Heel vreemd: ik leerde er zelfs een voormalige inspecteur van de politie kennen, terwijl ik zelf dus aan een politieserie meewerkte."

Voorts zal ook de Watertorenwijk te zien zijn in de serie. "Ons voormalig appartement in die wijk was het appartement van het personage van Marie Vinck", zegt Bart De Spiegeleer. "Heel fijn dat we onze buurt op die manier in the picture kunnen plaatsen."

13 Geboden, vanaf maandag 10 september om 21.50 uur op VTM.