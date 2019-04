Minst gebruikte station van Vlaanderen: Aalst-Kerrebroek KOEN MOREAU

12 april 2019

18u08 0 Aalst De eer van minst gebruikte station van Vlaanderen gaat (opnieuw) naar Aalst-Kerrebroek. Volgens de recentste tellingen van de NMBS stappen daar dagelijks slechts 26 mensen op.

De stad Aalst heeft op haar grondgebied twee treinstations: het grote station van Aalst, maar ook de stopplaats Aalst-Kerrebroek. Terwijl het grote station gelegen is op de drukke lijn L50 van Gent naar Brussel, ligt Aalst-Kerrebroek op de nauwelijks gebruikte lijn L82 tussen Burst (Erpe-Mere) en het grote station van Aalst. Op die lijn ligt slechts één treinspoor en daarop rijdt een dieseltrein zeven keer heen en terug. Het gaat om drie treinen tussen 7 en 9 uur ’s morgens, eentje ’s middags en drie tussen 16 en 19 uur.

Door dat beperkte aanbod en doordat er in de kerst- en grote vakantie geen treinen rijden, wordt deze verbinding bijna uitsluitend gebruikt door scholieren. De cijfers van de NMBS zijn overigens niet nieuw. In 2014 werden in Aalst-Kerrebroek 23 reizigers geteld. De andere stations op deze lijn 82 doen het niet veel beter. Aan de haltes Vijfhuizen, Bambrugge en Erpe-Mere werden 35, 39 en 50 dagelijkse reizigers geteld. Desondanks heeft de NMBS geen plannen om de zogenaamde ‘scholierentrein’ af te schaffen.