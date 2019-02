Minister Maggie De Block (Open Vld) op bezoek bij Erembodegems bedrijf BD Rutger Lievens

18 februari 2019

11u45 0 Aalst Federaal minister voor Volksgezondheid Maggie De Block heeft het Erembodegemse bedrijf BD bezocht. BD is een van de belangrijkste medisch-technologische bedrijven wereldwijd. Het Benelux-hoofdkantoor bevindt zich in Erembodegem.

BD staat ziekenhuizen bij in de strijd tegen ziekenhuisinfecties. Het bezoek van minister De Block vond plaats in het BD Experience Center in Erembodegem. “Dat is een unieke omgeving waarin een ziekenhuissetting werd nagebouwd. Het Experience Center laat ons toe om individuele verhalen, bijvoorbeeld van patiënten, te vertellen. Mede dankzij augmented en virtual reality kunnen we ‘levensechte’ workshops en trainingen geven over de producten, diensten en andere oplossingen die we ontwikkelen binnen de drie pijlers van BD: de veiligheid van patiënten, de veiligheid van zorgprofessionals, en efficiëntie in de zorg. We zijn dan ook bijzonder trots dat we minister De Block een rondleiding hebben kunnen geven in dit unieke Experience Center”, zegt Line De Kimpe, Strategic Management Leader bij BD Benelux.