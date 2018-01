Minister Crevits op bezoek in OKAN-klas VTI 02u45 0 Foto Rutger Lievens Minister Crevits en burgemeester D'Haese op bezoek bij de Okan-leerlingen van het VTI.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) heeft de OKAN-klassen en de werf van de nieuwe afdeling Houtbwerking van het VTI in Aalst bezocht. "Het VTI in Aalst heeft een sterke werking in het kader van het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN). De school werkt daarvoor samen met de stad, het lokaal overlegplatform en de andere secundaire scholen. Nadat leerlingen OKAN-onderwijs hebben gevolgd, gaat er veel aandacht naar de doorstroming en de oriëntering van de leerlingen. Dat gebeurt door de vervolgschoolcoaches. Die coaches volgen de leerlingen in hun verdere schoolloopbaan" zegt Crevits. "De scholen in Aalst organiseren onder meer snuffelstages. Tijdens het onthaaljaar kunnen de jongeren gedurende een bepaalde periode 'snuffelen' in de gewone klas om zo een idee te krijgen van wat hen te wachten staat als ze voor een bepaalde studierichting kiezen. Zo creëren we kansen en perspectieven voor deze leerlingen. De scholen in Aalst en de stad zijn een toonvoorbeeld op het vlak van een verbindende samenwerking."





Ook legde ze een symbolische eerste steen van de nieuwe afdeling houtbewerking VTI Aalst. De nieuwbouw vormt het sluitstuk van de vernieuwing van de school, goed voor een totale investeringswaarde van 8,3 miljoen euro. (RLA)