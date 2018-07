Milde straf voor betrokkenheid bij dodelijk ongeval 05 juli 2018

De 26-jarige Sien D. uit Aalst is door de rechtbank van Dendermonde veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden met uitstel. Op 12 april 2017 wilde de vrouw de parking van het shoppingcenter Frunpark aan de Oosterzelesteenweg in Wetteren oprijden toen een motorrijder uit de tegenovergestelde richting plots kwam opduiken. Johan Hermann (29) werd opgeschept en overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De vrouw reed toen aan een bijzonder lage snelheid en had geen zichtbaarheid op de motorrijder omdat een vrachtwagen gestopt was om haar te laten oversteken. "Het voertuig stopte in het midden van de rijbaan om de vrouw te laten oversteken toen plots de motorrijder uit de tegenovergestelde richting kwam. Uit verslagen van de experten bleek dat het ongeval onvermijdbaar was gezien de korte afstand die er was tussen beide voertuigen", motiveerde politierechter D'hondt. "Het schuldinzicht bij de beklaagde is groot en ze beschikt nog over een blanco strafblad waardoor een milde straf hier zeker van toepassing kan zijn", klink het. De jonge vrouw zelf verklaarde dat ze ook bijzonder veel spijt had van het ongeval, maar dat ze de motorrijder echt niet zag afkomen. Er was geen overdreven snelheid aanwezig, maar de overleden motard reed toen wel 70 kilometer per uur waar er een lichte file was. Naast de gevangenisstraf met uitstel kreeg de vrouw ook een geldboete van 2000 euro opgelegd en een rijverbod van zes maanden, waarvan ze vier maanden uitstel heeft gekregen voor drie jaar. (KBD)