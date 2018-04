Mijn Buurtidee steunt buurtcomités 24 april 2018

02u36 0 Aalst De gemeenteraad stemt vanavond over het subsidiereglement 'Mijn Buurtidee'. "Bewoners uit Groot-Aalst kunnen tot 2.000 euro steun vragen voor een sociaal vernieuwend idee in hun straat, wijk of buurt.

Het initiatief richt zich naar buurtcomités die lokaal iets willen organiseren wat buiten het subsidiereglement van de stad valt", zegt schepen Dylan Casaer (Lijst A). "Aalst wil daarmee inzetten op het verhogen van lokale sociale cohesie. Er zijn drie types van acties die in aanmerking komen voor een subsidie van 'Mijn Buurtidee'. Het eerste type richt zich op initiatieven die laagdrempelige ontmoeting in de buurt vooropstellen, vooral met moeilijke bereikbare doelgroepen. We denken daarbij aan mensen uit andere culturen of gezinnen die leven in armoede. Zij hebben een beperkt sociaal netwerk met een groot risico op vereenzaming. Dankzij 'Mijn Buurtidee' hopen we hen te stimuleren om buiten te komen en onder de mensen te zijn", vult schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Verdoodt (N-VA) aan. "Een ander type actie legt de focus op elkaar helpen. Ik denk heel concreet aan het systeem van boodschappenbuddies voor ouderen of mensen die slecht te been zijn. Een derde en laatste type richt zich op kleine, maar betekenisvolle aanpassingen die de publieke ruimtes in de buurt aantrekkelijker maakt. "Kleine veranderingen in de openbare ruimte maken niet alleen de omgeving mooier, maar kunnen buren bij mekaar brengen. Denk aan de beschilderde huisjes in de Peperstraat."





In het najaar mogen de eerste aanvragen gedaan worden. In totaal maakt de stad 18.000 euro vrij. (RLA)