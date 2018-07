Michel Cleemput haakt af als kandidaat-prins 2019 Rutger Lievens

19 juli 2018

12u00 2 Aalst Michel Cleemput (68) is niet langer kandidaat voor de prinsenverkiezing van volgend jaar. Hij heeft wel de ambitie om in 2020 opnieuw deel te nemen.

Michel Cleemput, die in Tenerife woont, werd al drie keer Prins Carnaval: in 1971, 1973 en 1978. Maar zijn nieuwste gooi naar de scepter stelt hij nu een jaartje uit. "Ik kan dit jaar niet voldoende in Aalst zijn", klinkt het. "Maar als de gezondheid goed is en alles evolueert zoals ik verwacht, ben ik misschien volgend jaar wel opnieuw kandidaat. We zien wel."

En toen waren ze dus nog met twee, de kandidaat-prinsen voor 2019: Massimo Semeraro en Bart De Meyst.