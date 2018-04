Michel Cleemput gaat voor vierde titel prins carnaval 03 april 2018

Michel Cleemput (68) wil voor de vierde keer prins carnaval van Aalst worden. Dat is zaterdag aangekondigd in de Sint-Annakring in Aalst. Antoine Van Der Heyden zou er zijn kandidatuur aankondigen maar dat bleek een aprilgrap. In zijn plaats doet Cleemput een gooi naar de titel. "Vanaf deze zomer keren we van Tenerife terug naar Aalst en domicileer ik me terug in mijn geboortestad. Dat ik nu voor een vierde keer wil winnen heeft niks te maken met het feit dat Werner Kinoo in 2020 misschien een derde keer prins kan worden en zo op dezelfde hoogte komt van mij en keizer Kamiel Sergant. Waarom ik meedoe? Zot zijn doet geen zeer hé", zegt Michel, die prins was in 1971, 1973 en 1978 maar nooit keizer was. Cleemput heeft al zeker twee tegenstanders: Massimo Semeraro en Bart De Meyst. (RLA)