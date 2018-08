Mevrouw LEF verlegt weer een grens en doet toertje met de vespa Rutger Lievens

19 augustus 2018

12u32 0 Aalst Zondagochtend vertrokken 110 vespa's van op de Hopmarkt in Aalst voor een ritje, en Freekje Van Schuylenbergh - Mevrouw LEF - zat in een van de vespa's. En zo verlegde Mevrouw LEF weer een grens.

De Vespa Happening stond dit jaar in het teken van twee personen: Filip De Boeck en Freekje Van Schuylenbergh. Filip De Boeck is de medeorganisator van de VEspa Happening die vorig jaar onverwachts overleed. Zondagochtend was er voor hem een herdenkingsrit met de fiets.

Rond 11 uur vertrok Freekje Van Schuylenbergh zijn de zijkar van een vespa voor een toertje. "Het is voor haar een overwinning dat ze dit kan meemaken", zegt Liesbeth Corthals, een vriendin van Freekje. "We hebben deze week al eens getest of het zou lukken en hebben gemerkt dat ze een gordel nodig heeft", zegt ze. De opbrengst van de Vespa Happening gaat naar de opstart van het revalidatiecentrum voor mensen met een beperking dat het team rond Freekje wil realiseren.