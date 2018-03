Mevrouw LEF koppelt benefiet aan tv-optreden 30.000 EURO NODIG VOOR AANKOOP REVALIDATIETOESTELLEN RUTGER LIEVENS

31 maart 2018

03u18 0 Aalst Freekje Van Schuylenbergh (34) uit Aalst, bekend als Mevrouw LEF, is op 19 april te zien in het Eén-programma 'Vandaag over een jaar'. Na een infarct knokt ze om weer te leren stappen en spreken. Diezelfde dag wordt op 'BeneFreekje' geld ingezameld voor revalidatietoestellen.

We leerden Freekje Van Schuylenbergh twee jaar geleden kennen door een uitzending van het Eén-programma 'Iedereen Beroemd'. "Sindsdien gaat Freekje door het leven als Mevrouw LEF", zegt Liesbeth Corthals, een vriendin van Freekje. "En lef heeft ze. De 34-jarige mama uit Aalst werd op nieuwjaarsnacht 2015 getroffen door een bloeding in de hersenstam. Sindsdien lijdt ze aan het locked-in syndroom (LIS), een aandoening waarbij ze 'opgesloten' zit in haar eigen lichaam. Freekje is bij haar volle verstand. Ze ziet, ze ruikt, ze voelt, ze hoort, maar ze kan niet meer bewegen of spreken door een volledige verlamming."





Maar Freekje laat het er niet bij. "Sinds haar infarct is ze niet opgehouden met wroeten en vechten. Op pure wilskracht zette ze letterlijk en figuurlijk haar eerste stappen. Ze leerde ze weer slikken, haar hoofd draaien en probeert woord voor woord opnieuw een gesprek aan te knopen", zegt Liesbeth. Freekje is ook begonnen met een eigen online winkel. "Intussen stampte ze zelf haar eigen webshop vol innovatieve en vooral praktische textieltoepassingen en accessoires voor de 'zittende medemens' uit de grond: www.mevrouwlef.be", zegt Corthals. Zelf zegt Freekje daarover dit: "Ik wil tonen dat je woorden als hip en trendy ook in één adem met rolstoel kunt noemen."





Loopband, fiets en huurpand

Over dat andere doel dat ze zichzelf stelde, opnieuw leren praten, heeft ze het met Cath Luyten in 'Vandaag over een jaar' op donderdag 19 april om 20.35 uur. "Voor de gelegenheid is deze uitzending - samen met Freekje - te volgen op groot scherm in het Aalsterse ontmoetingscentrum Cimorné. De band H1T.WOnd3rs brengt de grootste muzikale eendagsvliegen van de seventies tot nu. Afsluiten doen we met een feestje onder leiding van dj Dave. Voorts praat Stefaan De Winter de hele avond aan elkaar", zeggen de organisatoren.





De opbrengst van wat er op BeneFreekje wordt geconsumeerd, gaat naar de aankoop van een speciale, extra trage, loopband en eventueel ook fiets met bijhorend harnas en de huur van een geschikte locatie. Dat kost ongeveer 30.000 euro. "Ik wil weer stappen", zegt Freekje. "Achter mijn zoontje aanrennen. En daarvoor wil ik alles proberen." Freekje zoekt ook een ruime, rolstoeltoegankelijke locatie om het revalidatiemateriaal te plaatsen.





Info: www.mevrouwlef.be/blog/ benefreekje