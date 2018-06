Met motorfiets tegen auto 18 juni 2018

Een motorfiets is zaterdagavond rond 20.30 uur tegen een geparkeerde auto gereden op de Welleweg in Erembodegem. Vermoedelijk verloor hij de controle in een scherpe bocht omdat hij met een te hoge snelheid reed. Hij werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. (KBD)