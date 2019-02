Met carnaval danst u op de tonen van ‘Leef’: maar liefst zes Aalsterse covers van de Hazes-hit Rutger Lievens

27 februari 2019

20u41 13 Aalst De kans is vrij groot dat u tussen zondagavond en woensdagochtend zal dansen op de tonen van ‘Leef’. Er zijn ondertussen al zeker zes Aalsterse versies gemaakt van het liedje van André Hazes jr. Ondertussen circuleren ‘Leeft’, ‘Teef’, ‘Tsjeef’, ‘Ge Beift’ en ‘Fiest’ op het internet. “Misschien moeten we een cd uitbrengen met al die covers van Leef”, grapt Werner Kinoo, die Fiest heeft ingezongen.

Het is niet duidelijk welke Aalsterse zanger het eerst met het idee kwam om een cover te maken van Leef van André Hazes jr. “Ik weet het ook niet zo goed”, zegt Peter Delclef, zanger van ‘Leeft’. “Ik dacht er eigenlijk al deze zomer aan. Mensen kwamen me zeggen bij optredens dat ik misschien eens Leef moest brengen. Dat dat past in mijn repertoire. Dus zijn we in de aanloop van carnaval in de studio gegaan en heb ik ‘Leeft’ ingezongen. In mijn versie zitten er iets meer trompetten. Voor de rest is er niet veel veranderd”, zegt Peter.

1.000 downloads

Hij vindt het niet zo erg dat er nu zes Aalsterse versies zijn van Leef. “Had ik dat op voorhand geweten, dat iemand anders hetzelfde zou doen, dan zou ik Leeft niet gemaakt hebben. Toen ik Leeft op internet zette, kreeg ik een bericht van Jeroen De Smet van Lisj. ‘We hebben hetzelfde gedacht gehad’, stond er. Blijkbaar had hij gelijktijdig ook een cover gemaakt. Niet erg, vind ik, moet kunnen. Mijn versie verschilt wel wat van de andere covers vind ik. Zonder afbreuk te willen doen aan die liedjes. Mijn lied gaat over Aalsters chauvinisme, de andere liedjes zijn toch eerder ludiek bedoeld”, zegt Peter. Het is alleszins een succes. “Je kan het liedje gratis downloaden en dat gebeurt massaal. Ondertussen zijn er bijna 1.000 gratis downloads”, zegt hij.

Cd met alles versies?

Jeroen De Smet maakte met de carnavalsgroep Lisj ‘Teef’. “Er zijn veel versies, maar ik was eerst”, lacht Jeroen. Ook hij kan het relativeren. Volgens Jeroen is het nog niet zo simpel om Leef deftig te coveren. “Het is een oorworm, maar vergis je niet: je moet kunnen zingen. Het lijkt een makkelijk nummer, maar is het niet. Beluister alle versies maar eens. Het was het liedje van De Warmste Week en ik denk dat dat wel een boost was voor het nummer”, zegt hij.

Aalst zou Aalst niet zijn, mocht er ook hier niet mee gelachen worden. Laurent Philips maakte om ermee te spotten het lied ‘Origineil’, ook op de tonen van Leef. Oud-prins carnaval Werner Kinoo maakte een versie: Fiest. Hij vindt het wel grappig dat er zoveel quasi dezelfde liedjes zijn nu. “Ze kunnen er een maxi-single van maken met elk hun versie achter elkaar. Twintig minuten plezier”, lacht hij.