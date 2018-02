Met auto tegen vangrail op E40 05 februari 2018

Op de E40 ter hoogte van de brug met de Ninovesteenweg in Erembodegem is gisterenavond rond 19 uur een bestuurder met zijn wagen tegen de vangrail gebotst. Om een nog onbekende oorzaak week de bestuurder plots van de baan af. Zijn wagen raakte zwaar beschadigd en kwam even verderop tot stilstand. Er lagen heel wat brokstukken op de rijbaan. Er raakten geen andere voertuigen bij betrokken. De man liep lichte verwondingen op bij de aanrijding. Door het ongeval was er op de E40 een rijstrook een tijdlang afgesloten. Heel even werden de drie rijstroken afgesloten om de brokstukken op te ruimen. Dit veroorzaakte lange files in de richting van Oostende. (KBD)