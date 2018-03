Met 5.000 lopen in zee van licht en fluo VRIESKOU DEERT DEELNEMERS Q-RUN NIET RUTGER LIEVENS

19 maart 2018

02u30 0 Aalst De temperatuur ging twee graden onder nul zaterdagavond, maar dat hield 5.000 sportievelingen niet tegen tijdens de eerste Q-run in Aalst. Met gele, oranje of roze fluokleurtjes legden ze 5 kilometer af in een stad versierd met 1.500 neonlichten en 30.000 glowsticks. Nadien volgde de ontspanning met een dj-set van Regi in de Florahallen.

Het magisch verlicht loopparcours van vijf kilometer lang telde 1.500 neonlichten, 30.000 glowsticks en 1.000 lichtgevende kegels. De start en finish waren aan de Florahallen, de duo's splitsten op aan de spoorwegbrug aan de carnavalswerkhallen, waar Q-dj Jolien Roets achter de dj-tafel stond. Daarna ging het langs de laserverlichting op de binnenkoer van het stadhuis naar de Grote Markt waar Q-dj's Maarten en Dorothee supporterden vanachter hun dj-tafel, vervolgens liep het parcours richting het al even idyllische stadspark en van daar terug naar Rechteroever. De deelnemers hadden hun meest flashy outfit aangetrokken, in het fluoroze, -geel of -oranje.





Drie laagjes kleren

En dat allemaal in temperaturen die niet boven het vriespunt kwamen. Veel deelnemers hadden gelukkig voorzorgen genomen. "We hebben niet getwijfeld om te komen lopen, die kou schrikt ons niet af", zeggen vriendinnen Valerie (17) en Laura (18) uit Wetteren die bij het buitenkomen van het stadspark een korte wandelpauze houden. "Drie laagjes kleren houden de kou buiten en als je beweegt lukt het wel", zeggen ze. De Q-run was met 5.000 participanten helemaal uitverkocht en de deelnemers kwamen van overal in het land. Later op de avond stonden er drie meisjes uit West-Vlaanderen voor het podium Regi aan te moedigen, Lucia, Daphné en Aurelie. "We zijn vriendinnen van op de Hotelschool Ter Duinen. Voor ons is het de eerste keer dat we meedoen aan de Q-run. Vorig jaar was het in Hasselt, maar dat was toch te ver voor ons. De verplaatsing naar Aalst is al haalbaarder. Het was heel leuk lopen met de muziek langs het parcours", aldus de vriendinnen.





Positief in de kijker

Qmusic-gezichten Heidi Van Tielen en Wim Oosterlinck liepen mee en kregen tijdens de run gezelschap van BV's Marie Verhulst, Andy Peelman, Sieg De Doncker en Henny Seroeyen. Sam De Bruyn, gezicht van Qmusic, deed ook mee en hij heeft een hart voor Aalst én voor sport. "Ik ben me aan het voorbereiden voor de marathon van New York. Dit is een eerste opwarming. Ik ken Aalst goed, ik heb hier een petekind en de mama heeft ook meegelopen. Ik ben vaak in Aalst en het is al lang niet meer de stad van jaren geleden. Ik merk dat ik heel vaak Aalst aan het verdedigen ben bij mensen. Dat we met Qmusic Aalst nog eens positief kunnen belichten vandaag, daar ben ik blij om. Die 5.000 lopers vandaag, dat zijn nieuwe ambassadeurs voor Aalst", zegt Sam.