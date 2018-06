Melkman stopt ermee na 42 jaar PATRICK (60) ZIET AANTAL KLANTEN AFNEMEN VAN 700 NAAR 300 RUTGER LIEVENS

20 juni 2018

02u33 1 Aalst De Erembodegemse melkman Patrick Van Cauter (60) gaat na 42 jaar met pensioen. De man ging jarenlang op ronde in Erembodegem, Erondegem, Ottergem en Vlekkem. Hij trad daarmee in de voetsporen van zijn vader 'Bèrken De Melkman', een bekende figuur in Erembodegem.

De melkboer die met verse flessen melk en potjes yoghurt aan huis komt, het is een uitstervend ras. Vroeger had elk dorp er één, twee of drie. De familie Van Cauter nam in totaal 70 jaar lang de melkrondes in Erembodegem voor hun rekening. "Ik deed het 42 jaar, mijn vader Alfons in totaal 28 jaar. Vader begon ermee in 1948, eerst met hond en kar, later met paard en kar. Als 12-jarig jongetje begon ik met hem mee te gaan", zegt Patrick Van Cauter.





Bèrken

"Hij ging rond met melkflessen, kaas, eieren, yoghurt, alle zuivelproducten. Vader Alfons was enorm bekend, maar niet als Alfons. Als je een kaartje schreef van op vakantie naar Alfons Van Cauter, dan kwam dat niet aan. Als je er Bèrken De Melkman op schreef, dan stak de postbode het wel in de juiste brievenbus. Iedereen kende hem als Bèrken De Melkman. Het was nog de tijd dat elk dorp verschillende melkmannen had. Die tijd is verdwenen."





Veel reacties

Ook Patrick is een bekende figuur in Erembodegem, maar niet alleen daar. "Dertig jaar geleden nam ik een ronde over van een melkman die stopte in Erondegem, Vlekkem en Ottergem. Onlangs heb ik overal waar ik nog kwam een briefje achtergelaten dat ik met pensioen ging. Ik dacht dat de mensen er niet op zouden reageren, het goed zouden vinden en het zich niet zouden aantrekken, maar ik was verkeerd. Ik schrik van de reacties, het raakt de mensen toch dat hun melkboer ermee stopt. Dat had ik nooit gedacht", zegt Patrick, die als melkboer enorm veel weet en ziet. "Mijn vader ging regelmatig gratis flessen afzetten bij gezinnen die het niet konden betalen. Een melkman moet soms onverwachts ter hulp schieten tijdens zijn melkronde. Ik heb zeer vaak het gasfornuis moeten helpen aansluiten bij oude vrouwtjes. Je ziet ook wie het moeilijk heeft in het dorp. Vooral de laatste jaren bleef ik wat langer een babbeltje slaan", zegt Patrick. "Maar een van de eigenschappen van een goede melkman is niet alleen kennis van zuivel, maar ook goed kunnen zwijgen."





Minder klanten

De laatste jaren zakte het aantal klanten van Patrick van 700 naar zo'n 300. Oorzaak van het dalend aantal klanten: tweeverdieners. Waar zowel de man als de vrouw uit werken gaan, is er niemand thuis om de deur open te doen. "Mijn cliënteel is ondertussen verhuisd naar het rusthuis, of is overleden. Tijd om te stoppen", zegt Patrick, die wel nog met de ijskar zal rondrijden.