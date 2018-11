Meester Peter speelt oorlogsavonturen van overgrootvader Alfons na in de klas Rutger Lievens

05 november 2018

15u13 2 Aalst Het is de tijd van het jaar dat we de Wereldoorlogen herdenken en leerkracht Peter Callebaut uit De Duizendpootjes in Aalst doet dat op een wel heel originele manier. Hij verkleedde zich als zijn overgrootvader Alfons Callebaut uit de Binnenstraat in Aalst die tijdens Wereldoorlog I brieven smokkelde van frontsoldaten.

Peter Callebaut geeft les in de lagere school De Duizendpootjes in de Binnenstraat in Aalst. 100 jaar geleden woonden zijn overgrootouders in dezelfde straat. Ze hadden er een kruidenierszaak. Zijn grootvader Alfons schreef op latere leeftijd zijn belevenissen uit de oorlog op in zijn memoires. De familie heeft die ondertussen, samen met heel wat foto’s, aan het stadsarchief gegeven om te bewaren.

Achterkleinzoon Peter laat zijn leerlingen kennismaken met WOI door het verhaal van Alfons Callebaut te vertellen in de klas. Met kleren uit die tijd, klompen en een opgeplakt grijs snorretje. “In zijn memoires heeft hij vrij gedetailleerd WOI beschreven. Hij was in die tijd een brievensmokkelaar. Frontsoldaten schreven brieven naar het thuisfront, Alfons bracht die tot bij de Aalsterse families die achtergebleven waren. In 1916 werd hij gedeporteerd naar een kamp van de Duitsers in Frankrijk. Zijn verhaal staat beschreven in de boeken van historicus Dirk Meert”, vertelt Peter nog.