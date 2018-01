Meester Jeroen nieuwe directeur basisschool DVM 02u36 0 Foto Repro Eeckhout

De Sint-Jozefschool van Mere heeft voor de kerstvakantie afscheid genomen van meester Jeroen Van Der Heyden. Die gaf 14 jaar les in de school en stond de laatste jaren in het zesde leerjaar, maar gaat vanaf 2018 een nieuwe uitdaging aan als directeur van basisschool DVM in Aalst. Het laatste oudercontact van de man leverde hem een massa flesjes van zijn lievelingsbier Duvel op en zijn leerlingen overhandigden nog een leuke bundel met herinneringen en foto's. De laatste schooldag werd hij tussen een erehaag naar het podium geleid. Daar ontving hij nog enkele geschenkjes en werd er gedanst op 'Smidje'. "Die dans werd door Jeroen op onze school ingevoerd en zullen we altijd met hem associëren", vertellen de collega's.





(FEL)