Meerdere GPS-toestellen uit auto's gestolen Koen Baten

03 september 2018

In verschillende straten in Aalst werden meerdere GPS-toestellen gestolen uit geparkeerde wagens. De feiten speelden zich af in verschillende straten. De eerste inbraak werd vastgesteld door de politiediensten op het Hoveniersplein in Aalst. Daar werden meerdere GPS'en gestolen. Ook in de Vooruitgangstraat werd diezelfde dag een gps gestolen uit een voertuig. De daders gingen daarna ook nog langs in de Groenstraat en in de Hoge Vesten. Op die laatste locatie werd niet alleen een GPS gestolen uit de wagen. Ook een gereedschapskoffer en een portefeuille werden meegenomen. Het is niet bekend of het om dezelfde daders gaat.