Meer leegstaande handelspanden in provincie 02 februari 2018

02u31 0

Onderzoeksbureau Locatus heeft becijferd dat de winkelleegstand in de provincie Oost-Vlaanderen met 0,6 procent gestegen is in vergelijking met vorig jaar. Dat brengt het totale percentage leegstaande winkelpanden in de provincie op 8,6 procent.





Enkel West-Vlaanderen doet het procentueel gezien beter met 8,3 procent leegstand. Henegouwen heeft met 14,1 procent dan weer het hoogste percentage leegstand. (LDO)