Meer dan 500 handtekeningen tegen Syral-toren 20 maart 2018

De actiegroep die zich verzet tegen een nieuwe fabriekstoren van Tereos Syral op het eiland Chipka in Aalst slaagde erin om meer dan 500 handtekeningen te verzamelen en de teller loopt nog. Morgen worden de bezwaarschriften afgegeven aan het stadsbestuur. "De teller staat vandaag op precies 534 bezwaarschriften. Volgens onze info is dit het hoogste aantal bezwaarschriften dat ooit is ingediend op één dossier van bouwaanvraag ingediend bij de stad Aalst. Dit toont ook aan hoezeer dit leeft bij de Aalsterse bevolking. We zullen met een kleine delegatie van de actiegroep de honderden bezwaarschriften stuk per stuk indienen aan de balie", zegt Kerim Helaut. Het bezwaar kan je tekenen via www.amylum.be. (RLA)