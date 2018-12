Meer dan 30.000 euro aan achterstallige betalingen geïnd tijdens controle samen met belastingdienst Koen Baten

04 december 2018

15u38 1

De Aalsterse politie heeft samen met de Vlaamse belastingdienst en twee ANPR-voertuigen een controle gehouden. In totaal werden 42.017 voertuigen gescand. Hiervan waren 51 bestuurders die een een proces-verbaal kregen en regularisatie met bijhorende boete. In totaal werd een bedrag van 35.200 euro ter plaatse geïnd. Drie voertuigen werden getakeld in afwachting van de te betalen som van 7.300 euro.

De douanedienst richtte zich voornamelijk op niet-betaalde boetes van onder meer de politierechtbank en de correctionele rechtbank. In totaal werd er 3.143 euro geïnd bij zeven personen. Zes voertuigen werden aan de klem gelegd. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) kon een geval van zwartwerk vaststellen. Dit leverde een boete op van 8.000 euro. Een werkloze kon geen stempelkaart voorleggen.

De politie kon uiteindelijk een bestuurder tegenhouden die geen geldig rijbewijs had. Een automobilist testte positief op het gebruik van drugs in het verkeer en zag zijn rijbewijs meteen ingetrokken voor vijftien dagen. Een voertuig was niet verzekerd en werd in beslag genomen. Verder waren er drie voertuigen niet gekeurd. Tot slot kon ook een bestuurder geen rijbewijs voorleggen.