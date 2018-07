Meer dan 100 dieren in beslag genomen ZWAAR VERWAARLOOSDE EZELS, SCHAPEN EN GEITEN IN NEDERMOLENSTRAAT KOEN BATEN

17 juli 2018

02u29 0 Aalst Dierenwelzijn heeft gisterochtend de opdracht gegeven om in de Nedermolenstraat meer dan honderd zwaar verwaarloosde dieren in beslag te nemen. Het gaat onder meer om 44 ezels, die nu opgevangen zullen worden door De Zorghoeve. De eigenaar riskeert een proces.

In totaal gaat het om 63 schapen, 44 ezels, een 30-tal ganzen en 15 geiten. De dieren kregen onvoldoende te eten en drinken, en moesten in weinig geschikte onderkomens leven. Bovendien hadden ze vaak verwondingen die niet verzorgd werden. De situatie werd al maandenlang aangeklaagd, tot Dierenwelzijn gisterochtend omstreeks 7 uur ter plaatse kwam en drie uur later de opdracht gaf om de dieren in beslag te nemen.





De eigenaar was zelf niet te spreken over de inbeslagname van zijn dieren. De gemoederen liepen bij wijlen dan ook hoog op en daarom kwam de politie eveneens ter plaatse.





Dierenopvangcentrum De Zorghoeve reageert intussen tevreden op het signaal dat gegeven werd, en op het feit dat de dieren nu een goede thuis kunnen krijgen. "Dit is echt een zalig gevoel", aldus Giovanni Persoons. "We kaarten de situatie hier al maanden aan. Ik ben hier dagelijks een kijkje komen nemen en was telkens bijzonder onder de indruk - in negatieve zin, welteverstaan. Dat er nu eindelijk actie ondernomen wordt, doet ons veel plezier." Het was overigens ook op basis van een verslag van Giovanni dat Dierenwelzijn Vlaanderen besloot om de dieren in beslag te nemen.





Minutieus voorbereid

"Deze inbeslagname werd minutieus voorbereid", zegt burgemeester Christoph D'Haese (N-VA). "De dieren zullen nu opgevangen worden in drie centra. We zullen alles ook grondig onderzoeken. We nemen dierenmishandeling zeer ernstig en het is belangrijk dat we hier alle feiten kennen."





De eigenaar van de dieren riskeert nu wellicht een rechtszaak. "We zullen moeten bekijken wat de volgende stappen zijn", zegt Jan Donkers, advocaat van de man. "Op dit moment is mijn cliënt te zeer aangedaan om te reageren, maar we zullen bekijken wat we in de komende dagen kunnen doen." Of de dieren ooit kunnen terugkeren naar hun eigenaar, is intussen maar zeer de vraag.