Meehelpen met Big Jump 06 april 2018

De Aalsterse Klimaatkoepel is volop bezig met de voorbereidingen van de Big Jump deze zomer en zoekt helpende handen. "Wij zijn volop bezig met de voorbereiding van de Big Jump 2018. Deze vindt plaats op 8 juli op het Werfplein. We springen weer van de Dwarsligger", zegt de Aalsterse Klimaatkoepel. "Wie graag meehelpt aan de voorbereiding en/of de dag zelf is hartelijk uitgenodigd."





Geïnteresseerden kunnen een mailtje sturen naar info.daklimaatkoepel@gmail.com. (RLA)