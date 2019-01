MATTHIAS DE RIDDER | Zet nieuwe schepen van Financiën stad op dieet? 2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE Rutger Lievens

04 januari 2019

14u33 0 Aalst De nieuwe schepen van Financiën van Aalst Matthias De Ridder (N-VA) zal de komende tijd de broeksriem moeten aanspannen. Ook letterlijk, want door het runnen van zijn restaurant De Frigo en de zware verkiezingscampagne weegt hij nu 15 kilo te veel naar zijn zin. Moet de stad ook op dieet na al die prestigeprojecten de komende jaren?

"Tegen de eedaflegging op 7 januari wil ik 10 kilo vermageren", zegt Matthias De Ridder (N-VA). "Met de opening van het restaurant De Frigo en de verkiezingscampagne heb ik te weinig tijd gehad en gemaakt om te sporten. Gevolg: ik flirt al een tijdje met de psychologische grens van 100kg. Dat komt ervan, elke dag proeven van het huisgemaakte ijs in De Frigo", zegt de kersverse schepen van Financiën van de stad Aalst. Matthias De Ridder is een stemmenkanon. Amper 29 jaar oud is hij, maar hij haalde wel 2.338 stemmen. En hij heeft amper campagne gevoerd. "Buiten de klassieke borden en affiches heb ik eigenlijk geen gekke dingen gedaan. Ik heb geen persoonlijke kaartjes, brieven of folders verstuurd, geen Facebookberichten gesponsord. Vier autostickers en wat tuinborden. Sommigen begrijpen niet dat ik zoveel stemmen kan halen met alleen maar wat borden. Wat bij de mensen wel blijft hangen, is de slogan denk ik. Vorige keer was het 'Mag het wat meer zijn?' en deze keer was het opnieuw een verwijzing naar de slagerij van mijn familie: 'Zes jaar gerijpt'. Twee keer ook een dubbele bodem. Ik vind eigenlijk dat ik erin geslaagd ben om twee keer de beste slogan van alle Aalsterse kandidaten te vinden", zegt Matthias. De Ridder is een N-VA'er die geen last heeft van kiezers die weglopen naar het Vlaams Belang. Zijn kiezers kiezen voor hem, niet voor een partij. "Ik blijf gewoon Matthi.."

Met Financiën kreeg hij waarschijnlijk de minst sexy bevoegdheid. In theorie zou hem dit alleen maar stemmen moeten kosten, want een schepen van Financiën die komt alleen maar in de krant als het slecht gaat. Maar zal De Ridder ook een strenge schepen van Financiën zijn?

"We hebben de voorbije jaren erg veel kunnen investeren omdat er geld was. Er was jaren veel te weinig gebeurd in Aalst. Ik denk dat we in het bestuursakkoord goede afspraken hebben gemaakt, over wat er kan gerealiseerd worden en wat niet. Er zal uiteraard nog steeds geïnvesteerd worden in de stad, we gaan geen zes jaar louter besparen. Maar er zullen wel keuzes moeten gemaakt worden. Zoveel is duidelijk", zegt hij.