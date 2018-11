Matthias De Ridder van De Frigo in de wolken met score Gault&Millau: “Als ik schepen word, blijft De Frigo gewoon doorgaan” Rutger Lievens

05 november 2018

17u44 15 Aalst Opmerkelijke nieuwkomer in de Gault&Millau-rangschikking is De Frigo uit de Zwarte Zustersstraat in Aalst. Het restaurant is open sinds 6 december vorig jaar, nog geen jaar later staat het al in een culinaire gids met 13/20.

“Neen, dit hadden we niet verwacht”, zegt Matthias De Ridder van De Frigo. Hij maakte van een authentiek uitziende slagerij een vleesrestaurant. “Ik weet niet wanneer de mensen van Gault&Millau zijn langsgeweest, dus we hebben ze niet speciaal behandeld. Dit geeft echt een boost voor het hele team”, zegt hij. “We verdienen het ook. Ik denk dat we zo goed scoren omdat alles vers is, de sauzen, het brood, het vlees natuurlijk, alles.”

De Ridder scoorde ook goed met de gemeenteraadsverkiezingen, is een veelbelovend jong politicus en zal wellicht schepen worden in het nieuwe stadsbestuur. Dat zal niet het einde betekenen van De Frigo. “De Frigo kan perfect draaien zonder dat ik daar voortdurend rondloop, dat hebben we al bewezen.”