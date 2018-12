Matthias De Ridder is schepen Financiën, Caroline De Meerleer vervangt binnen 3 jaar Mia De Brouwer Rutger Lievens

07 december 2018

13u02 19 Aalst Matthias De Ridder (N-VA) wordt de komende zes jaar schepen van Financiën. Caroline De Meerleer (N-VA) vervangt binnen drie jaar Mia De Brouwer als schepen van Senioren, Toerisme, Burgerlijke Stand en Dierenwelzijn. David Coppens wordt voorzitter van de gemeenteraad.

Matthias De Ridder moet vanaf nu er niet alleen op letten dat de rekeningen van zijn restaurant De Frigo kloppen, hij is ook verantwoordelijk voor de stadskas. De komende zes jaar lang zal er 800 miljoen euro uitgegeven worden, geld dat Matthias mee zal moeten beheren. Een hele verantwoordelijkheid voor een 29-jarige, die zes jaar geleden al goed scoorde met de verkiezingen, maar toen nog te jong werd bevonden. Matthias is ondertussen ‘zes jaar gerijpt’, zoals de slogan waarmee hij naar de verkiezingen trok luidde. “Ons stadsbestuur is zeer ambitieus, maar de rekeningen zullen moeten kloppen. Alle schepenen hebben mij hun woord gegeven dat het zo zal zijn”, zegt hij.

Drie jaar De Brouwer

De grootste verrassing was ongetwijfeld dat Mia De Brouwer (N-VA) na drie jaar de fakkel zal doorgeven aan partijgenote Caroline De Meerleer. De Brouwer zet nog drie jaar haar bevoegdheden Senioren, Burgerlijke Stand en Toerisme verder, maar daarna is Caroline De Meerleer de vaste schepen die Aalstenaars zal huwen. Zij krijgt er ook nog Dierenwelzijn bij, een bevoegdheid die vroeger bij Dylan Casaer zat.

“De partij heeft me al veel kansen gegeven en ik probeer die zoveel mogelijk te grijpen”, zegt De Meerleer. “Ik heb de voorbije jaren voor minister Ben Weyts gewerkt, die verantwoordelijk is voor Toerisme en Dierenwelzijn, dus het zijn thema’s die me zeker liggen. Het is dankzij de kiezer dat ik dit nu mag meemaken”, zegt ze. Caroline De Meerleer staat bij N-VA op plaats zeven op vlak van het aantal stemmen, ze haalde er op 14 oktober 1.714.

Ook de voorzitter van de gemeenteraad wordt een N-VA’er: David Coppens. Hij is al jaren de drijvende kracht achter de Jong N-VA. “Ik zal mijn uiterste best doen om de gemeenteraad zo optimaal mogelijk te doen verlopen en er op toezien dat de rechten van de gemeenteraadsleden gerespecteerd worden”, zegt David Coppens vol trots.

Hieronder nog eens de verdeling van de bevoegdheden:

Christoph D’Haese (N-VA): burgemeester, Communicatie, Algemene Administratie, Drugsbeleid, Stadspromotie, Juridische Zaken en Informatica, Evenementen

Jean-Jacques De Gucht (Open Vld): Openbare Werken, Mobiliteit en Personeel

Ilse Uyttersprot (CD&V): Sport, Cultuur, Jeugd, Kerkfabrieken, Vrije Tijd, Gezin

Caroline Verdoodt (N-VA): Ruimtelijke Ordening

Karim Van Overmeire (N-VA): Onderwijs, Erfgoed, Bibliotheek, Vreemdelingenzaken, Inburgering en Vlaams karakter

Sarah Smeyers (N-VA): Sociale Zaken, Bijzonder Comité (vervanger OCMW), Wonen

Katrien Beulens (CD&V): Landbouw, Economie, Leefmilieu

Mia De Brouwer (N-VA) - na 3 jaar vervangen door Caroline De Meerleer (N-VA): Senioren, Burgerlijke Stand, Dierenwelzijn, Toerisme

Matthias De Ridder (N-VA): Financiën, Gebiedsgerichte Werking