Massi of De Meyst? Aalst is klaar voor prinsenverkiezing van vanavond! Wij legden kandidaten 10 vragen voor Rutger Lievens

25 januari 2019

19u29 3 Aalst Alex De Kegel gaat zijn laatste dag in als prins carnaval van Aalst. Op zaterdag 26 januari, zo rond middernacht, weet Aalst wie de volgende prins carnaval wordt: Massimiliano Semeraro of Bart De Meyst. Wint het rode of het witte team? Dat zullen de stemmen van de carnavalisten, de punten van de jury en de uitslag van de kennisproef bepalen.

10 vragen aan Massimiliano Semeraro (Massi)

1. Verliefd, verloofd, getrouwd? Leeftijd? “Verloofd met vriendin Elien”, zegt Massi, die geboren werd in Aalst op 30 september 1993.



2. Lid van een carnavalsgroep? “Als 14-jarige liep ik mijn eerste stoet met De Sjattrellen. Ondertussen ben ik al zes jaar lid van De Steijnzoel’n. Daar ben ik vooral bezig met laswerk, elektriciteit, licht en geluid”, zegt Massi.

3. Dé mooiste carnavalsherinnering? “De mooiste momenten met carnaval beleef ik toch als we met onze groep De Steijnzoel’n de Grote Markt bereiken tijdens de carnavalsstoet. Aan onze carnavalswagen in het thema ‘Weir tellen af’ hadden we enorm veel gewerkt en dan geeft het een voldoening als je de groep ziet schitteren voor de tribunes van de Grote Markt.”

4. De prins waar je het meest naar opkijkt? “Dat is zonder twijfel Frank van Rymenant (prins in 1989, nvdr.). Die heeft me al het meeste geholpen. Hij doet niet alleen veel voor mij, maar ook voor carnaval in het algemeen. Hij zet zich in voor De Steijnzoel’n en is de drijvende kracht achter de Prinsengarde (een van de twee verenigingen van prinsen carnaval in Aalst, nvdr.). Ik ben dolgelukkig dat hij in het rode team zit.”

5. De rode kleur staat voor...? “Rood is de kleur die zowel in de Italiaanse als de Aalsterse vlag zit. Het staat voor de liefde voor mijn stad Aalst, maar ook voor de liefde voor Italië. Mijn grootvader verhuisde voor de liefde naar België en zo kreeg ik de liefde voor Italië mee. Mijn vader heeft nog altijd een olijfgaard in Brindisi, in de hiel van Italië.”

6. Het mooiste Aalsterse dialectwoord? “’Rezzekes’ natuurlijk. Dat woord is verkozen tot het mooiste dialectwoord van Aalst en wie ben ik om een meerderheid van Aalstenaars tegen te spreken?”

7. Hoe zou je jezelf omschrijven? “Ik blijf altijd mezelf. Eerlijk en bescheiden. Ik zal niet te snel naast mijn schoenen lopen.”

8. Wat doe je in het dagelijkse leven? “Zelfstandig schrijnwerker en in bijberoep dj.”

9. Wat voor een show mogen we verwachten? “De stad zal daveren op haar vesten. En meer zeg ik niet, jullie zullen het zien in de Flora.”

10. Kamiel Sergant is 50 jaar keizer carnaval. Wat betekent hij voor jou? “Als Aalstenaar ben ik fier op wat hij heeft bereikt. Hij is de enige echte keizer en dat blijft hij. Ik denk niet dat ooit iemand hetzelfde zal kunnen betekenen voor Aalst.”

10 vragen aan Bart De Meyst (De Meyst)

1. Verliefd, verloofd, getrouwd? Leeftijd? “Ik heb een vriendin Sien en een zoon, Nuno (12)”, zegt Bart De Meyst, geboren op 9 december 1982 in Aalst.

2. Lid van een carnavalsgroep? “In 2011 ben ik lid geworden van Beschomt. Mijn carnavalscarrière ben ik begonnen toen ik 15 jaar oud was, bij De Toisers. Dat was een vrij bekende grote groep die ondertussen niet meer bestaat. Voor Beschomt was ik lid van De Poipeplekkers, Geloeif Mè Goed en Schiefregt’Oever.”

3. Dé mooiste carnavalsherinnering? “Dan denk ik toch spontaan aan de tijd voor De Toisers. Toen we als jonge carnavalisten die toen nog naar de middelbare school gingen, als los groepje carnaval vierden. Met onze winkelkar met bakken Safir. Geweldige tijd!”

4. De prins waar je het meest naar opkijkt? “Een moeilijke vraag. Naar prins Tony Swings keek ik al op als jonge gast. Nu is hij mijn maat bij Beschomt en hij geeft me zoveel kansen. Als ik dan toch één prins moet kiezen is het misschien prins Joe. Een supergoeie maat die prins werd in een jaar dat de concurrentie enorm zwaar was met kandidaten Younes en Pascal. Ik ben nog altijd fier dat we dat met een topcampagne hebben kunnen halen.”

5. De witte kleur staat voor...? “Toen mijn logo getekend was, zochten we een kleur als achtergrond. Bleek dat we altijd met een witte rand moesten werken om het logo er duidelijk te laten uitkomen. Dus hebben we voor wit gekozen. Ons team is dan wel zo creatief om daar op verder te bouwen. We organiseerden een ‘white party’ en een witte mars en mijn strafblad is witter dan wit.”

6. Het mooiste Aalsterse dialectwoord? “Schieftregt’oever’. Dat blijft mijn favoriet. Het is een woord dat men buiten de stadsgrenzen niet begrijpt. Ik werk in Leuven en ik gebruik daar ook soms ‘schiefregt’oever’. Mijn collega’s vragen dan wat ik daarmee bedoel.”

7. Hoe zou je jezelf beschrijven? “Een zachte teddybeer. Ik denk toch dat de mensen me zo zien, al was mijn teddybeer-gehalte vroeger toen ik nog wat zwaarder was (Bart onderging een maag- en darmoperatie en kreeg een zogenaamde gastric bypass waardoor hij 65 kilo vermagerde, nvdr.) een beetje hoger. Vijanden maken, het zit niet in mijn aard. Met Massi is de verstandhouding dan ook zeer goed.”

8. Wat doe je in het dagelijkse leven? “Ik werk in Leuven bij een heftruckleverancier. Ik geef er opleidingen aan nieuwe technici.”

9. Wat voor een show mogen we verwachten? “Een complete show, met iets carnavalesk, een knipoog naar de politiek en iets emotioneels. Ik heb altijd graag op een podium gestaan. Mister Kezzel of de verkiezing ‘Carnavalist van het jaar’, ik deed eraan mee omdat ik het leuk vind om op te treden.”

10. Kamiel Sergant is 50 jaar keizer carnaval. Wat betekent hij voor jou? “Hij is de grondlegger van het carnaval in Aalst zoals we het nu kennen. Hij zong als eerste in het ‘Oilsjters’ op een prinsenverkiezing. Kamiel maakte enorm veel bekende carnavalsliedjes. Anderzijds heb je zijn sociaal werk, waarvoor hij zo gerespecteerd wordt. Als je met hem praat en hij vertelt over hoe moeilijk hij het heeft gehad als kind, dan groeit je respect voor wat hij heeft gerealiseerd.”