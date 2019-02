Massi in 2023 opnieuw kandidaat-prins carnaval Rutger Lievens

06 februari 2019

17u21 28 Aalst Massimiliano Semeraro, alias Massi, doet in 2023 nog eens mee aan de prinsenverkiezing in Aalst. Dit jaar verloor hij als kandidaat-prins van Bart De Meyst, maar Massi geeft niet op.

Massi kondigde het nieuws aan op zijn Facebookpagina ‘Massi vér 19'. “Aandacht Aandacht!!! Graag willen we jullie aankondigen dat Massi in 2023 ‘t’ stad weer wil loten dauveren op zen vesten’. Massi zal dit persoonlijk nu zaterdag aankondigen op Oilsjt Mjoezik”, aldus de boodschap. Massi bevestigt dat hij in 2023 opnieuw kandidaat zal zijn. “Geen fake news”, zegt hij.