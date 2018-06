Massale vechtpartij op atheneum aan Ledebaan 05 juni 2018

Op het Atheneum aan de Ledebaan in Aalst zijn een aanzienlijke groep leerlingen met elkaar op de vuist gegaan gisterenmiddag. Er is sprake van tientallen jongeren. De feiten gebeurden op de speelplaats van de school zelf en vonden niet plaats op de straat. Het nieuws wordt bevestigd door waarnemend burgemeester Karim Van Overmeire, maar meer details over het gevecht heeft hij niet. Ook over de oorzaak van het gevecht zijn geen details gemeld. Vermoedelijk ging het om discussies vanuit het verleden tussen verschillende jongeren. De politie van Aalst kwam wel tussenbeide om de gemoederen te bedaren. Zij zullen de komende dagen ook extra veiligheidsmaatregelen nemen zodat het geweld zich niet op de straat zal verderzetten. Er vielen geen gewonden. (KBD)