Massa fans ziet Rode Duivels winnen 19 juni 2018

02u42 4 Aalst Gisteren was het zover: de eerste wedstrijd van de Rode Duivels op het WK. De supporters uit de Denderstreek waren op post en zagen onze nationale ploeg winnen met 3-0.

Op verschillende plaatsen in de regio konden Rode Duivels-supporters de wedstrijd België-Panama bekijken op groot scherm. Zo zagen meer dan 2.000 mensen de Rode Duivels winnen in de 'Garden of Eden' op de OCMW-site in Ninove. "We zijn zeer tevreden over de opkomst en natuurlijk ook over het feit dat de Rode Duivels gewonnen hebben", aldus Jeroen De Vroede, één van de organisatoren van Veaudeville. "Niets dan lachende gezichten vandaag."





De Ninoofse Linda Baudewijn was heel enthousiast. "Onze ploeg heeft mooi gespeeld. Ik leef er erg met mee. Ik ben naar hier gekomen met mijn twee broers, want thuis mag ik mij van mijn man niet zo uitleven tijdens de match", lacht ze. Ook op de Keizershalparking in Aalst werd uitbunding gejuicht bij de doelpunten van de Rode Duivels. Hier wordt elke wedstrijd van de nationale ploeg uitgezonden en het is duidelijk dat de meeste Aalstenaars hier naar het groot scherm komen kijken. "Wij denken dat er hier vandaag zo'n 2.500 fans de Rode Duivels komen aanmoedigen zijn", zeggen de organisatoren.





72 bakken bier

Een paar duizend fans moedigden de Rode Duivels aan in Geraardsbergen. In Herzele en Sint-Lievens-Houtem daagden zo'n 1.000 supporters op om de match te volgen. Qua sfeer was het overal gelijk: uitgelaten, vooral na het eerste doelpunt. In de Wijmenstraat in Impe verzamelden de buren in een tent voor de garage van Raf D'Hondt. Die zorgde net als de voorbije tien jaar voor een groot scherm en voldoende bier. "Met 72 bakken hopen we toch minstens toe te komen voor de eerste vijf wedstrijden", vertelt hij. (FEL/KMJ/RLA/CVHN)