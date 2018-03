Marktrock verhuist naar eind juni en telt 2 in plaats van 3 dagen 06 maart 2018

Marktrock Aalst vindt dit jaar plaats op vrijdag 29 en zaterdag 30 juni. De vorige edities vonden telkens in augustus plaats, vorig jaar op 11, 12 en 13 augustus. Toen stonden kleppers als Christoff, K3, Soulsister, Gers Pardoel, Ghost Rockers en Stan Van Samang op het podium op de Keizershalparking. Marktrock 2018 zal twee festivaldagen tellen in plaats van drie. Marktrock heeft bij de stad Aalst een contract van drie jaar. Na geslaagde edities in 2016 en 2017 maakt Aalst zich klaar voor een derde keer Marktrock. Live Entertainment organiseert in december Marktrock Indoor in het Sportpaleis in Antwerpen, 's zomers trekt het festival naar Aalst. Vorige zomer bleek uit data van de ticketverkoop dat toeschouwers van Genk tot Oostende naar Aalst komen om Marktrock te beleven. Het stadsbestuur prees toen de organisatie van Marktrock omdat ze Aalst op de kaart zet met dit muziekfestival.





Agenda artiesten

De organisator Live Entertainment zegt dat de agenda van de artiesten de grootste reden is van de nieuwe data. "We willen met Marktrock Aalst graag een van de eerste festivals van de zomer zijn", zegt Henk Vermeulen van Live Entertainment. "Uit een bevraging is gebleken dat ons publiek dat zeker ziet zitten. Maar de ingreep heeft ook te maken met onze line-up. De eerste namen van de artiesten die eind juni op Marktrock zullen optreden, maken we eerstdaags bekend", zegt Henk Vermeulen.





De ticketverkoop start op 17 maart. Kaartjes zijn te verkrijgen op www.marktrock.com.





