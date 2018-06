Marktrock op laatste moment afgelast ORGANISATOR ANNULEERT FESTIVAL DOOR TEGENVALLENDE TICKETVERKOOP RUTGER LIEVENS

16 juni 2018

02u33 3 Aalst De stad hangt dan wel vol banners en affiches, Martrock Aalst gaat dit jaar niet door. Organisator Live Entertainment annuleert het muziekfestival door een tegenvallende ticketverkoop. De stad beloofde een bijdrage van 25.000 euro, maar dat geld moet nu niet worden betaald volgens burgemeester Christoph D'Haese (N-VA).

Geen Bart Peeters, geen Ozark henry, Milo Meskens of Absynth Minded op 29 en 30 juni op de parking van de Keizershallen in Aalst. De organisator besliste om dit jaar Marktrock niet meer in augustus, maar eind juni plaats te laten vinden. Een grootschalige promocampagne - reclame op bussen, affiches en banners in heel Aalst - werd op poten gezet. Het mocht niet baten, want gisteren liet Live Entertainment via sociale media weten dat Marktrock niet zou doorgaan en dat de tickets worden terugbetaald.





Burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) haalde Marktrock in 2016 naar Aalst. "Het is een eenzijdige beslissing van Live Entertainment. Uit commerciële overwegingen hebben ze beslist om Marktrock niet te laten doorgaan. Als stad kan je daar niet veel aan doen. Het is hun beslissing, men grijpt de tegenvallende ticketverkoop aan. Ik heb hen de raad gegeven toch door te gaan, de eerste editie had toch veel volk getrokken. Bij de nieuwe datum in juni had ik wel al van in het begin vragen. Mensen zijn toch vooral bezig met hun vakantie op dat moment. Op zich is het wel een commercieel moedige beslissing om alles af te blazen", zegt de burgemeester.





Geen schadevergoeding vragen

Met Live Entertainment was er een overeenkomst dat Marktrock in 2016, 2017 en 2018 mocht plaatsvinden. De stad steunde met 25.000 euro. "Nu het niet doorgaat, realiseren we een besparing. Er is nog geen euro uitbetaald en dat moeten we ook niet meer doen. Ook de promocampagne was volledig op kosten van de organisator."





Het is ook niet zo dat de stad van de organisator een schadevergoeding zal vragen. "Zover zullen we niet gaan", zegt D'Haese. "Er zijn nog een paar andere leuke activiteiten in de stad deze zomer. Live Entertainment, dat Marktrock organiseert, is dezelfde organisator van onze vernieuwe 11 juliviering. Een gratis festival." Het ziet ernaar uit dat dit het definitieve einde is van Marktrock is in Aalst. Wie koopt immers een ticket van een festival dat misschien niet doorgaat? "Samen met het Criterium en Cirk zijn er voldoende goeie evenementen in Aalst", zegt de burgemeester.





Plaatselijke organisaties steunen

"In plaats van grote jongerenevents het moeilijk te maken met zware veiligheidsmaatregelen zou men die beter steunen in plaats van initiatieven als Marktrock", vindt Groen-lijsttrekker Lander Wantens. "Ik hoop dat de stad hier een les gaat uittrekken. Er zijn hier zoveel plaatselijke organisaties die smeken om betere steun", zegt Open Vld'er Bart Van Den Neste.