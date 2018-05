Man verliest hand bij arbeidsongeval in kippenslachterij 15 mei 2018

Bij kippenslachterij Belki op het Wijngaardveld in Aalst raakte een arbeider rond 11.30 uur met zijn kledij vast in een machine. De man kwam hierdoor klem te zitten met zijn hand in de fileermachine. De hulpdiensten werden verwittigd, een ambulance en de mug kwamen ter plaatse. De man verloor een deel van zijn hand. Hij hield enkel zijn duim over na het ongeval. De man werd naar het ziekenhuis gebracht voor verdere verzorging. Het bedrijf wil niet reageren op de feiten. (KBD)