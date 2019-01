Man (61) aangehouden voor cannabisplantage Koen Baten

28 januari 2019



W.D.S (61) en N.T. (56) uit Aalst, de huurders van het pand in de Hekkestraat in Hofstade dat vrijdagavond uitbrandde, zijn verschenen voor de onderzoeksrechter. De 61-jarige man werd aangehouden door de onderzoeksrechter, de vrouw werd vrijgelaten onder strenge voorwaarden. Beiden zijn goed gekend bij politie en justitie.

De brand brak vrijdagavond uit rond 21.30 uur in een alleenstaande woning in Aalst. Al snel werd door de brandweer en de politie een professioneel opgebouwde cannabisplantage aangetroffen op de eerste verdieping. “Ook de elektriciteit werd op illegale wijze van het net genomen", zegt Caroline Jonckers van het parket.

De eerste verdieping stond vol met een honderdtal planten. De brand was vermoedelijk daar ook uitgebroken en de bewoners probeerden het vuur zelf nog te blussen. Toen de brandweer aankwam, waren ze niet van plan hen meteen binnen te laten. Beide bewoners werden nog even naar het ziekenhuis gebracht, maar werden daarna gearresteerd door de politie. “De verdachten werden daarna voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde, die besliste om de man aan te houden”, aldus Jonckers.

Heel wat buurtbewoners schrokken toen ze het nieuws vernamen over de plantage. Een buurtbewoner merkte regelmatig wel een bromfietser op die stopte aan de woning, maar stelde zich verder geen vragen. “De bewoners kwamen amper buiten en hadden niet veel contact met ons", klinkt het.