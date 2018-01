Man (52) dreigt woning op te blazen BEWONER DRAAIT GASKRAAN OPEN POLITIE KAN ERGER VOORKOMEN KOEN BATEN

02u42 0 Koen Baten Nummer 15 in de Dwarsstraat, de man draaide de gaskraan open en dreigde alles op te blazen. Aalst Een 52-jarige Aalstenaar heeft in de nacht van donderdag op vrijdag gedreigd om zijn woning in Nieuwerkerken op te blazen. Hij had zich in het huis opgesloten en de gaskraan opengedraaid. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en omliggende woningen werden uit voorzorg ontruimd. Twee uur later kon de man overmeesterd worden door een speciale eenheid van de politie.

Het was iets over half één 's nachts dat de feiten zich afspeelden in de Dwarsstraat in Nieuwerkerken. Een 52-jarige man woont samen met zijn moeder op nummer 15, waar het gisterenavond grondig mis ging. De man had zich verschanst in zijn woning en dreigde er mee alles op te blazen. Hij draaide de gaskraan open bij hem thuis wat ook te ruiken viel bij de buurtbewoners, die nog altijd niet goed begrijpen wat er zich heeft afgespeeld. Het was een alerte agent die de gasgeur waarnam en iedereen verwittigde. "Plots stond de politie onophoudelijk aan onze deur te bellen. Wij wilden eerst niet open doen, maar toen we door het raam alle zwaailichten en politie zagen hadden we een vermoeden dat er iets erg aan de hand was", aldus Frits en Irene, die schuin over het bewuste huis wonen.





Koen Baten Etienne Van Eddegem werd bij zijn zoon opgevangen.

Speciale eenheden

Het koppel kon bij hun zoon terecht in de Affligemdreef. Daar verbleven ze tot 3.00 uur. "Toen kregen wij telefoon van de politie dat alles voorbij was en dat we terug naar huis konden. Wij wonen hier al sinds 1960 en in al die jaren hebben wij zoiets nog nooit meegemaakt. Het is hier één van de rustigste straten uit de hele omgeving", klinkt het. De hele operatie nam in totaal twee uur in beslag. "Ook het ORCO (Ondersteuningscapaciteit Risicovolle en Complexe Operaties) kwam ter plaatse samen met het DSU. Om 2.50 uur viel het team binnen in de woning en konden ze de man succesvol overmeesteren. Naast de speciale eenheden, waren ook Eandis en de brandweer van zone Zuid-Oost aanwezig om in te grijpen indien nodig. Eandis schakelde uit voorzorg de elektriciteit uit in de straat", zegt burgemeester Christoph D'haese in een persbericht.





Heel wat ruzies thuis

Etienne Van Eddegem (85), die naast het bewuste huis woonde, werd ook opgevangen bij zijn zoon en was geschrokken van alles wat er aan de hand was. "Ik wou eerst niet direct weggaan, maar op aanraden van mijn zoon ben ik toch maar mee gegaan. Ik hoorde achteraf dat de moeder van de man de woning nog op tijd kon verlaten en dat alles goed is afgelopen. Dat is toch het voornaamste", aldus Etienne. Volgens verschillende buurtbewoners dronk de man ook veel en zorgde dat voor heel wat ruzies thuis. Het is niet duidelijk of dit ook een rol speelde die nacht. De man moest gisteren verschijnen voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Die besliste om hem verder aan te houden.