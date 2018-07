Mainstage Tomorrowland opnieuw van Aalsterse makelij Rutger Lievens

20 juli 2018

13u21 0 Aalst De mainstage van Tomorrowland ziet er opnieuw indrukwekkend uit maar wist je dat het een creatie is van een Aalsters bedrijf? Neverland Themepark Projects uit Hofstade bouwde al voor het 12de jaar op rij mee aan de inkleding van Tomorrowland.

Tijdens deze editie van Tomorrowland kom je terecht in The Story of Planaxis, een magische onderwaterwereld. Wie een ticket kocht kreeg thuis een medaillon met een zeepaardje toegestuurd. Over twee weekends zullen er 400.000 festivalgangers neerstrijken op het provinciaal domein De Schorre in Boom. Headliners zijn Tiësto, Dimitri Vegas & Like Mike en Martin Garrix. In totaal staan er 1.000 artiesten op 18 podia.

Die 400.000 festivalgangers worden dus ondergedompeld in The Story of Planaxis en het Aalsterse bedrijf Neverland bouwde mee aan de inkleding van de mainstage en de rest van Tomorrowland. "We zijn zo ongelofelijk trots en blij dat we dit fantastische project tot een goed einde hebben gebracht", zegt Neverland Themepark Projects. "We wensen alle festivalgangers een leuke tijd op het beste festival van de wereld. En geniet van onze decors."