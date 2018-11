Magnum-fotograaf Carl De Keyzer in De Werf op uitnodiging van de Aalsterse Fotoclub Rutger Lievens

11u20 0 Aalst Magnum-fotograaf Carl De Keyzer komt op 28 november naar CC De Werf in Aalst op uitnodiging van Fotoclub Aalst. ‘Over de grens’ heet zijn voordracht, die draait over de effecten van klimaatverandering.

“We combineren het esthetische van prachtige fotografie met de zorgwekkende evolutie van ons klimaat”, aldus Mark Luyten van Fotoclub Aalst. “Met fotoboeken zoals “Moments before the flood” (2012) en recenter “Higher Ground” (2016) verkent hij fotografisch de relatie tussen mens en klimaat. Hoe gaat de mens om met de moeilijk in te schatten dreiging van de klimaatopwarming? Carl De Keyzer brengt dit verhaal heel doelbewust en houdt ons zo een spiegel voor. Uiteraard is de boodschap niet te berusten. Carl De Keyzer is niet alleen een gevierd fotograaf. Hij heeft ook een verhaal en brengt dat met veel overtuiging en kennis van zaken.”

Carl De Keyzer is sinds 1994 lid van het fotoagentschap Magnum. Een eer die weinigen te beurt vallen maar wel garant staat voor kwaliteit. De avond start om 20 uur in de Kleine Theaterzaal in De Werf. Meer info: www.fotoclubaalst.be.