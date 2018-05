Madam Bakster in Cimorné 25 mei 2018

02u42 1

Laura Verhulst, beter bekend als Madam Bakster, komt op 30 mei naar Cimorné in Aalst om er te praten over haar passies. "Ze heeft een passie voor deserts én gezonde voeding. Dit is geen onmogelijke combinatie en dat zal ze graag komen uitleggen tijdens deze avond", zegt de organisator, Denderend Lekker. "Tijdens deze twee uur kan je genieten van 2 drankjes, verschillende proevertjes en zal Laura haar visie op gezonde voeding geven." De avond start om 20 uur en je betaalt 25 euro per persoon. Reserveren en verdere info via info@denderendlekker.be. (RLA)