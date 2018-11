Maarten Van Ingelgem leidt grootste koorwedstrijd ter wereld in goeie banen Rutger Lievens

14 november 2018

11u46 0 Aalst Maarten Van Ingelgem uit Aalst wordt artistiek directeur van de World Choir Games in 2020. Dat is de grootste koorwedstrijd ter wereld. De 11de editie van die wedstrijd vindt plaats in juli 2020 in Vlaanderen. Van Ingelgem is componist en dirigent.

“LUCA-docent Maarten Van Ingelgem, componist en dirigent, wordt artistiek directeur van de World Choir Games 2020. De grootste koorwedstrijd ter wereld komt voor haar 11de editie naar Vlaanderen van 5 tot en met 15 juli 2020", dat meldt de LUCA School of Arts.

Meer dan 25.000 buitenlandse gasten zullen naar Vlaanderen afzakken om er mee te doen aan de wedstrijd. “We ontvangen maar liefst 500 koren uit de hele wereld, samen goed voor 25.000 buitenlandse gasten. De meeste activiteiten zullen in Antwerpen en Gent plaatsvinden, maar heel Vlaanderen zal kunnen meegenieten van dit gigantische koorfeest”, klinkt het bij de organisatie Koor & Stem, een Vlaamse vzw die koren ondersteunt.

Maarten Van Ingelgem is dirigent van het kamerkoor voor hedendaagse muziek De 2de Adem uit Gent en zingt bij Aquarius, dat zich eveneens toelegt op hedendaagse vocale muziek. Zijn compositorisch oeuvre gaat van solowerk over strijkkwartetten en een kameropera tot een pianoconcerto. Voor dit laatste werk kreeg hij de Prijs voor Nieuwe Muziek van de provincie Oost-Vlaanderen. Sabam reikte hem de Gouden Klaproos uit voor koorcompositie en in 2012 en 2014 werd hij laureaat van de European Award for Choral Composers.