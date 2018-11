Lynn Van Royen bundelt ‘kleine gelukskes’ in boek Rutger Lievens

07 november 2018

16u53 0 Aalst Lynn Van Royen zal nu zaterdag en zondag op de Boekenbeurs haar boek ‘#kleingelukske’ signeren. Gisteren was ze al te gast bij Lieven Van Gils op één om er te praten over het boek waarin ze al haar ‘kleine gelukskes’ bundelde.

Het begon allemaal toen ze voor een rood licht aan het wachten was, vertelde ze in Van Gils en Gasten. “Ik zat in de auto en de radio speelde muziek. Er stak voor mijn neus iemand de straat over en die stapte zo net op het ritme van de muziek in mijn auto. ‘Oh dat is tof’, dacht ik”, zegt Lynn.

Ze plaatste er een tweet over met als hashtag ‘kleingelukske’ en de bal ging aan het rollen. “Er kwamen heel veel reacties. Mensen begonnen hun eigen kleine gelukskes te delen”, aldus Lynn. Lieven Van Gils haalde er een Instagram-bericht van afgelopen weekend bij: ‘Als ge uwe speculoos net lang genoeg sopt dat ie zacht is, maar niet zo lang dat ie valt. #kleingelukske’. “Het zijn zo van die heel kleine herkenbare dingen waar je heel vaak aan voorbijgaat. Tot iemand u daar op attent maakt”, zegt Lynn.

Lynn Van Royen signeert nu zaterdag tussen 13 en 15 uur en zondag tussen 15 en 17 uur op de Antwerpse Boekenbeurs.