Lyceum-leerlingen leren over het leven met een blindengeleidehond Rutger Lievens

29 maart 2019

16u15 0 Aalst Kris Vangrambere en zijn blindengeleidehond Stella hebben het Lyceum in Aalst bezocht.

Kris Vangramberen en zijn blindengeleidehond Stella zijn op bezoek geweest in het Lyceum in Aalst. Vangramberen kwam er aan de leerlingen meer uitleg geven over hoe dat in zijn werk gaat, het leven met een blindengeleidehond.

Het Lyceum doet ook mee aan de Dopjesactie ten voordele van het Belgisch Centrum voor Geleidehonden. “Het Lyceum Aalst verzamelde alweer vele grote zakken drankdopjes. Met de opbrengst van de door onze leerlingen gesorteerde drankdopjes steunt de vereniging ‘dopjesactie’ de opleiding van blindengeleidehonden; bovendien houdt het Lyceum zo de afvalberg kleiner”, zeggen Hanna Moens en Liza Louies van het Lyceum.