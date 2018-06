Lunchen op Dwarsligger 04 juni 2018

Afgelopen winter lag de Dwarsligger er nog een beetje zielig bij, gestrand op een zandbank van de Dender, maar deze zomer brengt hij weer mensen dichter bij het water. "In juni kan je elke donderdag op de Dwarsligger terecht voor Brood op de Plank, een geanimeerde lunch. Kom vanaf 12 uur naar het Werfplein, breng je boterhammen of slaatje mee en geniet van de Dwarsligger, de oase van rust op de Dender", zegt de stad. "We hebben al mooie dagen gehad, maar het is pas in de maand juni dat de zomer echt aanbreekt en dat vieren we op de Dwarsligger", klinkt het. Donderdag 7, 14, 21 en 28 juni vanaf 12 uur kan je lunchen op de Dwarsligger, telkens in een ander thema met acts, dj-sets en andere verrassingen. Nu donderdag 7 juni speelt de Aalsterse Fin Tim Supply op de Dwarsligger. (RLA)