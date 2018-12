Luíz is duizendste baby in OLV-ziekenhuis Rutger Lievens

27 december 2018

13u40 1 Aalst Luíz Crets is de duizendste baby die dit jaar geboren is in het OLV-ziekenhuis van Aalst. Het is al van 2011 geleden dat er duizend baby’s werden geboren in het OLV in Aalst.

Nadat eerder deze week al het jaarrecord uit 1972 (728 bevallingen) in de materniteit van de OLV-campus in Asse werd gebroken, werd gisterenavond de kaap van 1.000 bevallingen op jaarbasis gerond in de materniteit van het OLV-ziekenhuis in Aalst. De duizendste baby is Luíz, het zoontje (en tevens het eerste kindje) van Karen Senick en Kristof Crets.

“De bevalling is heel goed verlopen en Luíz is een flinke gezonde baby”, aldus het ziekenhuis. “De ouders wonen in Buggenhout en mama Karen, afkomstig van Aalst, opteerde ervoor om te bevallen in het OLV-ziekenhuis van Aalst, waar ook zijzelf werd geboren.”

Dokter Bruno Seynhave, diensthoofd Gynaecologie-Verloskunde, zegt dat er elk jaar zo’n duizend kinderen worden geboren in het OLV. “Hoewel het aantal geboorten in de materniteit van het OLV-ziekenhuis in Aalst zowat elk jaar rond de duizend zit, is het al van 2011 geleden dat deze kaap ook effectief werd gerond. Het illustreert alvast dat jonge gezinnen uit de regio zich thuis voelen in het OLV-ziekenhuis in Aalst. Ik wens hierbij alle gynaecologen, vroedvrouwen, verpleegkundigen en medewerkers van de ondersteunende diensten te danken voor hun expertise, toewijding en enthousiasme.”