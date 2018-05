Luc Coppens (84) overleden CLUBICOON SPEELDE HOOFDROL BIJ ZOWEL EENDRACHT ALS OKAPI RUTGER LIEVENS

16 mei 2018

02u41 0 Aalst Luc Coppens van het Aalsterse Banden Coppens en oud-voorzitter en -hoofdsponsor van Eendracht Aalst is op 84-jarige leeftijd overleden. Coppens was tussen 2000 en 2002 voorzitter van het eerste elftal, maakte faam als jeugdvoorzitter van de club en zat in het bestuur van Okapi Aalstar toen het Forum werd gebouwd.

De familie Coppens baat al meer dan 100 jaar een bandencentrale uit in Aalst. Luc Coppens bouwde het bedrijf van zijn vader Karel Coppens uit tot een vaste waarde in de streek. Tegenwoordig wordt het bedrijf geleid door Jean-Luc Coppens, het jongere evenbeeld van Luc. "Mijn grootvader Karel is gestart op de Dendermondsesteenweg. Mijn vader is er op zijn 18 jaar beginnen werken en in 1973 heeft hij de zaak verhuisd naar de Albrechtlaan. Het was toen een van de eerste grote winkels op deze locatie", zegt Jean-Luc. "Ik denk dat mijn vader fier was dat ik de zaak verderzette. De laatste maanden ging ik hem af en toe halen in het rusthuis, hij genoot ervan opnieuw in de bandencentrale te zijn", zegt Jean-Luc.





Aalst zal Luc Coppens vooral herinneren als de man achter de twee belangrijkste sportclubs van de stad: Eendracht en Okapi. Het was Eendracht Aalst zelf dat het nieuws bekendmaakte dat afgelopen weekend Luc Coppens, een legende binnen de club, overleden was op 84-jarige leeftijd. "Het droevige nieuws bereikt ons van het overlijden van Luc Coppens. De zaakvoerder van de gelijknamige bandencentrale was naast jeugdvoorzitter ook nog voorzitter van ons eerste elftal tussen 2000 en 2002. Onze innige deelneming namens de hele Eendracht-familie! #EA1919", was het bericht dat de club verspreidde.





Forum gebouwd

"Mijn vader zat in het bestuur toen ze de zaal van Okapi Aalstar, het Forum, hebben gebouwd. De jaren bij Eendracht Aalst waren ook fenomenaal. Toen ze Europees speelden tegen Rome en Levski Sofia ging ik met mijn vader mee naar het buitenland. Fantastisch. Hij heeft Gilles De Bilde gekocht en naar Eendracht Aalst gehaald", zegt Jean-Luc. "Hij sponsorde alles en iedereen die in de zaak





om steun kwam vragen. De verenigingen met ons logo op de truitjes waren niet te tellen. Van ploegen in het MTSA tot de lokale petanqueclub, iedereen die het vroeg, werd aan een uitrusting geholpen. Vader was ook actief in serviceclub Fifty One en de Marnixring."





Iconische jassen

Iconisch zijn de jassen met reclame van Banden Coppens op de rug. Op een gegeven moment liep iedereen in Aalst ermee rond. "Het is gestart toen Jan Ceulemans zo een jas aanhad tijdens de wedstrijden als coach van Eendracht Aalst. Het spel zat op de wagen en voor we het wisten stond onze bandencentrale vol kapstokken met die Beltona-jassen en een lange rij mensen die er zo een wilde. Werkelijk duizenden zijn er de deur uit gegaan. Heel Aalst droeg ze", zegt Jean-Luc.





De uitvaart van Luc Coppens vindt zaterdag om 11.30 uur plaats in de Sint-Martinuskerk van Aalst.