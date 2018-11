Losse Groepen: “Stad ziet ons als tweederangscarnavalisten” Rutger Lievens

22 november 2018

17u36 0 Aalst Dinsdag stemt de gemeenteraad over de numerus clausus voor de carnavalsgroepen in de stoet van 2019 en dat stuit op protest van De Losse Groepen. De vereniging van losse carnavalsgroepen zegt niet genoeg betrokken te zijn geweest bij de besluitvorming. “De stad praat wel met de vaste maar niet met de losse groepen”, zeggen ze.

De Losse Groepen stuurden een open brief naar alle gemeenteraadsleden en de leden van het stadsbestuur. De vereniging zegt dat ze het voorstel pas kon inkijken nadat ze er herhaaldelijk moest om vragen. “Het voorstel zoals het nu op de tafel ligt is niet conform aan het voorstel dat door de voorzitter van het Feestcomité en de stadsambtenaar van de dienst Evenementen werd geformuleerd op onze ledenvergadering van 28 september”, zeggen Jan Louies en Jacquy De Pauw van De Losse Groepen.

Numerus clausus

Het huidige numerus clausus-voorstel komt volgens hen niet over met de regeling voorgesteld op de vergadering. “Het huidige voorstel is degressief in de tijd waarbij het aantal toegelaten groepen voor de komende stoet maximaal gelijk kan zijn aan het aantal van de vorige stoet. Ons werd voorgehouden dat dit enkel zou gelden voor de stoet van 2019, maar dat daarna een opvulregel zou toegepast worden die het aantal groepen zou vastleggen op 75 officiële en 189 losse, met name het aantal van de stoet in 2018", zeggen ze.

“Er tot op vandaag nog steeds wordt van uitgegaan dat de lange duurtijd van de stoet voornamelijk kan opgelost worden door aspirant-carnavalisten het recht te ontzeggen op hun eigen specifieke manier aan de stoet deel te nemen. In tegenstelling daarmee wordt aan ons standpunt dat er vooral aan de vlotheid van de stoet moet worden gewerkt, weinig of geen aandacht besteed”, zeggen ze.

Tweederangscarnavalisten

“Het Charterelle kan zich dan ook niet van de indruk ontdoen dat ondanks onze inspanningen om volwaardig mee te werken aan een vlotte carnavalstoet, de losse groepen nog steeds als tweederangscarnavalisten worden beschouwd”, klinkt het.

De Losse Groepen zeggen verder overleg met de stad op te schorten. “Wij zullen in de aanloop voor carnaval 2019 en te gelegener tijd, onze leden bevragen over de noodzaak van verdere acties om onze eisen kracht bij te zetten”, zeggen ze.

“Inschrijvingsperiode was al voorbij”

Dirk Verleysen, voorzitter van het Feestcomité, zegt dat door getreuzel de numerus clausus niet meer kon opgeheven worden. “De Losse Groepen hebben ons pas na de zomer willen ontvangen. Voor er een akkoord was, waren de inschrijvingen van de vaste groepen al afgelopen. Op dat moment kan je de numerus clausus nog moeilijk opheffen. De bevoegde schepen Uyttersprot heeft dan gezegd: ‘we gaan iedereen gelijk behandelen’. Dus is dit nu het resultaat”, reageert Verleysen.