Losse carnavalsgroep Fleis schenkt ‘flower power minibus’ aan De Horizon Rutger Lievens

02 april 2019

14u23 0 Aalst De losse carnavalsgroep Fleis bestaat 35 jaar en schenkt daarom de ‘minibus’ waarmee ze in de stoet liepen met carnaval aan vzw De Horizon in Aalst.

“Ons mooie ‘flower power minibusje’ waarmee we als 35-jarige carnavalgroep dit jaar deelnamen aan de carnavalstoet in Aalst heeft de zotte dagen goed doorstaan. Het bestuur heeft nu beslist dit mooie replica Volkswagen T2-busje te schenken aan vzw De Horizon”, zegt voorzitter Bart Adriaenssens .

“Het busje werd door de leden samen, onder de vakkundige leiding van Hugo Ghijselink, gebouwd in het atelier van deze laatste”, zeggen de carnavalisten. “Het was de illustratie voor het gekozen thema ‘Oilsjtstock’, een knipoog naar het legendarische Woodstock-festival in de Verenigde Staten, vijftig jaar geleden. Hugo’s dochter werkt bij de Horizon als opvoedster en had na het zien van het resultaat meteen interesse getoond in het busje, mocht het heelhuids de stoet overleven. We schenken dit met veel goede herinneringen omringde busje aan vzw De Horizon zodat de kinderen van het bijzonder onderwijs aldaar verder kunnen van genieten.”