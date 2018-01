Lokale N-VA ontvangt minister in Utopia 02u43 0 Repro Rutger Lievens

De Aalsterse N-VA-afdeling ontving federaal minister van Defensie en Ambtenarenzaken Steven Vandeput op de bouwwerf van de nieuwe bibliotheek en muziekschool Utopia. "Met het oog op de voorbereiding van de verkiezingen van 2018 werden ervaringen en ideeën uitgewisseld", zegt schepen Karim Van Overmeire (N-VA). "Op de agenda stonden ook een bezoek aan het nieuw administratief centrum. De Limburgse bezoekers waren duidelijk aangenaam verrast door de diverse grote projecten die deze legislatuur in Aalst zijn opgestart en vaak ook al afgerond. Ze bevestigden dat het imago van Aalst in Vlaanderen sterk aan het veranderen is: een evolutie van marginAalst naar een stad waar op korte tijd heel veel ten goede is veranderd."





Het bezoek werd afgesloten met een lunch in 'De Frigo', het nieuwe restaurant van N-VA-gemeenteraadslid Matthias De Ridder.





(RLA)