Lokale kunst in handelszaken 17 april 2018

Sinds vorige week kan je kunstwerken van lokale kunstenaars terugvinden in verschillende slagerijen, restaurants en klerenwinkels van Aalst. "De kunstenaars mochten zelf een handelszaak waar ze enige voeling mee hebben uitkiezen. Die plaatsen variëren van een frituur waar ze af en toe een frietje steken tot de kapper die ze regelmatig bezoeken of gewoon hun stamcafé", zegt de stad. "Fotograaf Thijs Bliki ging op pad om de kunstwerken te fotograferen in hun nieuwe omgeving. Die foto's zullen verschijnen op de Facebookpagina van Kunstoevers. Wie kan de kunstwerken spotten?"





Er zijn kunstwerken te zien van onder meer Johan Roggeman, Martin Brass, Anke De Backer, Ines Thora en Claire Stragier. (RLA)