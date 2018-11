Lokaalmarkt heeft eigen bier: de Saison Lokaal Rutger Lievens

06 november 2018

14u06 4 Aalst Lokaalmarkt Aalst stelt op 9 november zijn eigen bier voor in De Gendarmerie in de Denderstraat. “Saison Lokaal is een blond en fruitig aperitiefbier dat de hopboer een gezicht geeft. Want we hebben onze mooie biercultuur aan de hopboeren te danken”, zegt Sjarel Buysschaert van Lokaalmarkt.

Lokaalmarkt is een boerenmarkt met bar en kinderatelier, elke vrijdag in Aalst, Deerlijk en Roeselare. “Op de markt koop je rechtstreeks van de boer. Je ziet bij ons elke week de mensen die ervoor zorgen dat je lekker kan eten. Die filosofie trekken we nu door met ons eigen bier, Saison Lokaal”, zegt Sjarel Buysschaert van Lokaalmarkt.

Poperinge

Voor Saison Lokaal werkte Lokaalmarkt samen met hopboer Bart Boeraeve uit Poperinge. “Bart is intussen de vijfde generatie van het familiebedrijf Belhop”, zegt Sjarel Buysschaert. “Dankzij hopboeren als Bart hebben we zo’n mooie biercultuur. Daarom geven we hem graag een gezicht, letterlijk en figuurlijk, want Barts gezicht staat ook op het etiket van Saison Lokaal.”

Saison Lokaal is een blond bier met een alcoholpercentage van 5,5 procent en aroma’s van fruit, graan en bloemen. Volgens hopboer Bart Boeraeve zorgt de Belgische hop ook voor een typische, streekgebonden smaak. “Ons milde zeeklimaat, in combinatie met de typische Poperingse zand-leembodem, zorgt voor zachte en subtiele smaaktoetsen”, zegt hij.

Saison Lokaal wordt voor het eerst geschonken op de markt van vrijdag 9 november. Het bier is te koop in de bar of per bak. Lokaalmarkt Aalst vindt elke vrijdag plaats van 15 tot 19 uur in de Gendarmerie (Denderstraat 22).